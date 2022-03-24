Van'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Van'ın Gevaş ilçesinde işçileri taşıyan minibüs bir otomobille çarpıştı. Kazada, 6'sı ağır 15 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 24.03.2022, 21:24
Van-Bitlis kara yolunun Uysal mevkisinde, kundura fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine UMKE, AFAD, 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kazada, 6'sı ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.
Ekiplerce sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bölge Eğitim ve Araştırma ile Gevaş Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
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