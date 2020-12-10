Van'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, kentte 4 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.