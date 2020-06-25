Van'da şiddetli deprem! Peş peşe açıklamalar, kısmen yıkılan evler var

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Özalp ilçesinde saat 13.03'te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 6.96 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini Van-Örenburç olarak, büyüklüğünü ise 5.2 olarak açıkladı.

Deprem, Van Merkez ve ilçelerinde hissedildi. Depremin hemen ardından vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

BAKAN SOYLU: KÖYLER TARANIYOR Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5.4'lük deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Tiwtter'dan açıklama yaptı. Bakan Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Van’da 13.03’de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun" VALİ MEHMET EMİN BİLMEZ: VAN KAYBIMIZ YOK Van Valisi Mehmet Emin Bilmez deprem sonrası yaptığı açıklamada "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor. Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can kaybımız yok. Bazı köylerde hasar gören evler var. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.

Depremin hissedildiği ilçede vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.



UZMAN İSİMDEN İLK YORUM: 5-7 BÜYÜKLÜĞÜ ARASINDA DEPREMLER MEYDANA GELEBİLİR

Gelen son dakika haberine göre merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem profesörü Süleyman Pampal CNN TÜRK canlı yayınında Van'daki son depremi şu sözlerle değerlendirdi:

Yakın zamanda İran sınırında bir deprem meydana gelmişti. 2011 yılında Van'da meydana gelen deprem bu bölgedeki faylar üzerinden meydana geldi. Van'dan İran'a doğru giden faylar var. Bir de Çaldıran depremine neden olan faylar var. Bu faylar İran atımlı faylar. Van'ın bu bölgesi Türkiye İran sınırındaki aktif fayların bulunduğu 7'den büyük depremler üreten bölge. Bu bölgede son zamanlarda sık sık meydana geliyordu. Bu depremin sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Bu faylar 7 ve daha büyük depremler yaratma özelliğine sahip değil. 5 ve 7 büyüklüğü arasında depremler meydana gelebilir. Bölgedeki yapı türlerinin özelliği maalesef taş, kerpiç ve geleneksel yapı malzemeleri kullanılıyor. 5 ve 6 büyüklüğündeki depremlerde maalesef bu yapılar can kayıplarına neden olabiliyor.

"ARTÇILARI 1 HAFTA 10 GÜN SÜRECEKTİR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da katıldığı canlı yayın programında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen aylarda İran sınırlarında depremler vardı. 5'i geçen depremlerde Doğu Anadolu'da evler yıkılabiliyor. Aslında yıkılmaması lazım. Depremi sorunlu tutamayız ama mühendislik görmemiş, kırsal kesimdeki evlerde yıkımlar olabiliyor. 5.4'te bile sıkıntı yaşayabiliriz. 2011'deki Van depremi olmuştu, bu onun tam doğusuna geliyor. Eğer verilen merkez üssü doğruysa bir doğu-batı fayı üzerinde gelmiş olması muhtemel.

Zaten burada bir hareketlilik birkaç aydır vardı, yıkımlar da meydana gelmişti. Artçıları da izleyip yeni yorumlarda bulunabiliriz. 5.4'ün artçıları en az 1 hafta 10 gün sürecektir, 4.5'e kadar varabilir. 5'e yaklaşan her depremden sonra biz irkiliyoruz, yapı stoğumuzda ciddi zaafiyetler var, bunlar bizi endişelendiriyor. 5.4 çok büyük bir deprem değil fakat yığma yapılarda, kırsal kesimlerde, yaralanmalar, can kayıpları gerçekleşebiliyor.

Harita üzerinde gördüğüm kadarıyla Başkale fayının kuzeyinde değil. Önceki depremler Başkale fayının İran'a geçen kesminde meydana gelmişti. Ama bizimle ilgiliydi, devam edebilecek hatta 6.5 7.0'ye kadar depremler oluşturabilecek bir bölgeydi. 5.4'ün bulunduğu yerde normalde herhangi bir fay görünmüyor. Merkez üssünde bir kayma olabilir. İlerleyen saatlerde düzeltilir Kandilli ve AFAD tarafından. Artçılar bizim için çok önemli ve onları izliyoruz."