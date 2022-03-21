Van'da terör operasyonları: 45 gözaltı
Van'da terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda bir haftada 45 zanlı yakalandı.
TÜRKİYE 21.03.2022, 09:43
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 32 PKK/KCK, 5 DEAŞ ve 8 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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