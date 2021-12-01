Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon düzenlendi
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında 16 şüpheliyi yakaladı.
TÜRKİYE 01.12.2021, 09:31
Van'da polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Operasyon kapsamında 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.
16 ŞAHIS YAKALANDI
Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 22.11.202- 30.11.2021 tarihleri arasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütünü Propaganda Yapmak, Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme' suçlarından 16 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup haklarında gerekli adli işlemler başlatılmış." denildi.
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