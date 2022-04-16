Van'da teröristler tarafından kullanılan sığınak imha edildi
Van’ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Sığınak imha edildi.
TÜRKİYE 16.04.2022, 10:21
Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve kullandıkları sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesi kırsalında 14 Nisan'da operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.
Sığınakta, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Sığınak ve malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların da sürdüğü aktarıldı.
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