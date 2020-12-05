Van'da uyuşturucu ve silah operasyonu!

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde, 61 kilo 767 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Başkale ilçesi Yolmaçayır Mahallesi merasında da 2 çuval içerisinde 47 kilo 944 gram Afyon sakızı bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda, 2 kalaşnikof, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 11 şarjör ve 390 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.