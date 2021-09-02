Van'da yaklaşık 150 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da, yol kontrol noktasında durdurulan, resmi araç görünümü verilmiş kamyonette 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi.
TÜRKİYE 02.09.2021, 15:03
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında resmi araç görünümü verilen kamyoneti durdurdu.
Yapılan aramada, kamyonetin kasasına gizlenmiş 295 paket halinde 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü N.G. ile araçta bulunan B.G, G.G, B.G. ve N.G. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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