Van'da Yıldırım Bestler-17 operasyonu başladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler-17 Operasyonu'nun başladığını bildirdi.

Soylu, "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu,"Dün akşam itibarıyla 3 bin 251 personel ile birlikte sahaya sızan Van Asayiş Jandarma Bölge Komutanlığımızın koordinasyonunda yürüyen Jandarma Özel Harekat Polis Özel Harekatımız ve güvenlik korucularımızın içerisinde bulunduğu Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı. Öncelikle operasyonda bulunan komuta kademesine komandolarımıza JÖH PÖH ve güvenlik korucularımıza özel harekatçılarımıza Cenab-ı Allah'tan muhafaza diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Kışın ortasındayız ama kahramanlarımız sahadan bir an olsun bile çıkmış değiller" dedi.

AİHM'in kararı: Boşlukta bir karardır

AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını da değerlendiren Bakan Soylu, "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur" dedi.

"Gergerlioğlu FETÖ'cü bir teröristtir"

Polis merkezinde çıplak arama iddialarıyla ilgili paylaşımlara da sert tepki gösteren Bakan Soylu, "Gergerlioğlu denilen vekil FETÖ'cü bir teröristtir" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partisi bir FETÖ'cü vekilin FETÖ'cü bir teröristin yalanlarını ortaya taşıması -ki bunu defalarca yalanladık-... Ben buradan yargıya çağrıda bulunuyorum. Bu adam teröristtir, defalarca suç duyurusunda bulunduk. Lütfen gereği yerine getirilsin."