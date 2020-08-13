Van'daki martı ölümleri tedirgin ediyor

Üreme zamanlarında, insanların olmadığı ve kendileri için risk teşkil etmeyen yerleri seçen martılar, Van Gölü havzasını özellikle de Adır Adası'nı tercih ediyorlar.

Vatandaşlar tarafından martı adası olarak da bilinen Adır Adası'na gelen martılar, buraya yumurtalarını bırakıyor. Ancak martıların açlıktan öldüğü belirtilirken, yoğun olarak görülen ölümler, vatandaşları tedirgin ediyor.

"Ölümlerin araştırılmasını istiyoruz"

Adır Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çıkla, martıların yiyecek aramak için evlerine kadar girdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bu iş basit görünse de bizim için çok büyük bir olay. Sahil şeridinde yüzlerce hatta binlerce martı ölümleri oluyor. Biz bu konuda çok rahatsızlık duyuyoruz. Gidip göle giremiyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle daha çok endişeliyiz. Yiyecek aramak için gelen martılar, evlerimizin içine kadar geliyor ve burada ölüyor. Biz yetkililerden bir an önce bu ölümlerin araştırılmasını ve sahilimizin temizlenmesini istiyoruz. Hasta olmaktan da korkuyoruz. Çok kötü kokular geliyor buraya."