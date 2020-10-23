Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı!
23 Ekim 2011 günü Türkiye saati ile 13:41'de Van'da meydana gelen deprem 25 saniye sürdü ama acıları yıllardır sürmeye devam ediyor ve biliyoruz ki devam edecek.
Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüydü, Yapılan değerlendirmelerde depremin büyüklüğü; Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssünde 9.0 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 Mw olarak açıklanmıştı.
Deprem, Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı'na bağlı 22 istasyon tarafından kaydedilmişti. Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde İran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen depremde binalar yıkıldı, elektrik ve telefon hatları kesildi. Richter ölçeğine göre 7.2Mw büyüklüğündeki deprem, Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.
Depremin üzerinden 9 yıl geçti ama acıları ilk günkü gibi devam ediyor.
Aksu TV ailesi olarak Van depreminde hayatını kaybedenlere tekrardan Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz.
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