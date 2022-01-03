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Van’da bir kişi, 112’yi 18 bin 500 kez aradı

Van Valiliği’ne bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’ne gelen çağrıların yüzde 80’i asılsız çıkarken, tek bir kişinin 1 yıl boyunca 18 bin 500 kez hattı meşgul ettiği tespit edildi.

TÜRKİYE 03.01.2022, 11:44
Van’da bir kişi, 112’yi 18 bin 500 kez aradı

Van’da ilk olarak 2 Eylül 2020 tarihinde tek çatı altında faaliyetlerine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, bu süreçte yaklaşık 2,5 milyon çağrı aldı.

112 ambulansın yanı sıra 110 itfaiye, 156 jandarma, 177 orman yangını gibi acil çağrıları da karşılayan merkezin başı gereksiz çağrılarla dertte…

SADECE 1 KİŞİ, 18 BİN 500 KEZ ARADI

Gelen çağrıların yüzde 80’i asılsız ihbarlardan oluşurken, merkez sadece bir kişi tarafından 18 bin 500 kez aranarak meşgul edildi

112 Acil Çağrı Merkezini 18 bin 500 kez arayarak pes dedirten şahıs hakkında hem idari para cezası uyguladı hem de Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

112’nin kara belası olan bu şahsın yanı sıra, 4 bin ve 2 bin kez arayan şahıslar hakkında da işlem başlatıldı.

“İŞLEM YAPTIĞIMIZ KİŞİ BİR DAHA ARAMADI”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin bir amacının da ana karşılayıcıların lüzumsuz çağrıları eleyip, ekiplerin asıl vakayla ilgilenmesini sağmak olduğunu belirtti.

Şu an gelen çağrıların sadece yüzde 20’sinin vakaya dönüştüğünü ifade eden Vali Bilmez, “Gelen çağrıların yüzde 80’ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Hastalık düzeyinde burayı sürekli meşgul eden kişiler de çıkabiliyor. Sistemden onları tespit edebiliyoruz. Bir kişi 3 bin 500 kez burayı aramış. Bizler bu şahıs hakkında hem idari para cezası uyguladık hem Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. 4 bin defa, 2 bin defa arayanlar da var. Bu şekilde peyderpey tespitler yaptıkça onlar da kesiliyor. İşlem yaptığımız kişi bir daha aramadı.” dedi.

#Van Valiliği #112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü #asılsız ihbar
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