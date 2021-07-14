Van'da çıkan arazi kavgası, Esenyurt'ta da sürdü

Dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt'taki Mehterçeşme Mahallesi'nde çıkan tartışmanın Van'a dayandığı belirlendi.

Van’lı iki akraba aile arasında Van’da bulunan bir arazi yüzünden anlaşmazlık çıktı.

Geçen hafta Van’da başlayan kavga, Esenyurt’ta bulunan ailelere de sıçradı.

SOPALARLA MAHALLE BASTILAR

Taraflardan biri, sopalarla mahalle basarak küfür edip ortalığı birbirine kattı.

Bu sırada balkona çıkan diğer tarafı gören grup, bir anda daireyi taşlamaya başladı.