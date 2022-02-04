Van’da PKK'lı terörist Fırat Erbağa'ya müebbet ve 8 yıl 9 ay hapis

Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan PKK terör örgütü mensubu sanık Fırat Erbağa hakkında karar verildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Fırat Erbağa, Erciş'te 3 Mayıs 2015'te akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirilmesi ve istasyonun kundaklanması, 19 Mart 2013'te 'nevruz' adı altında ilçede sloganlarla düzenlenen ve açılan pankartlarla yasa dışı hale gelen miting olaylarına ilişkin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Erbağa, 'mala zarar vermek'ten 3 yıl 4 ay, 'tehdit' suçundan 3 yıl 4 ay, '2911 sayılı yasaya muhalefet' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi.

DİĞER SANIKLARIN CEZALARI

Dava kapsamında sanıklar Mahmut Boşceviz, Erkan Çelebi ve Osman Çelebi'nin ise 'PKK/ KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılması; sanıklar Osman İstay, Miyeser İstay ve Çetin Hezer'e ise 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçundan 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.