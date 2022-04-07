Van’da PKK paçavrası sallayan kadınlar, gözaltına alındı

Van’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin 27 Şubat 2021 yılından bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı binası önünde düzenledikleri eylem, kararlılıkla devam ediyor...

Sayıları 32’yi bulan aileleri, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi.

Ailelerin sesini, müzik açıp bastırmaya çalıştılar

Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Eylem sırasında HDP’lilerden bazıları müzik açarak ailelerin sesini kısmaya ve kışkırtmaya çalıştı.

"Gözümdeki yaş, hiç dinmiyor"

Dağa kaçırılan Yunus Alkan için eyleme katılan Gülser Alkan, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Yıllardır oğlum için ağlayıp sızlıyorum. Oğlumu istiyorum. Gözümdeki yaş hiç dinmiyor. Benim oğlumu götürdüler. Oğluma buradan çağrı yapıyorum. Gelsin, teslim olsun." dedi.

Polis ekipleri, evden aldı

Öte yandan bir kadın, ailelerin eylemi devam ederken PKK paçavrası açıp camdan salladı.

Polis ekipleri, eve operasyon düzenleyerek 3 kadını yakaladı.

Anne, teyze ve yeğen oldukları öğrenilen kadınlar, gözaltına alınmak üzere emniyete götürüldü.