Varlık Fonu'ndan Katar açıklaması

Böyle bir amacı yok" dedi. Borsa İstanbul'un hisselerinin Katarlı yatırım şirketine satılmasına ilişkin de konuşan Sönmez, "Katar'a yüzde 10’luk satış ile dolar bazında yıllık yüzde 63 getiri sağlandı" dedi.

Türkiye Varlık Fonu’nun projeleri hakkında bilgi veren Sönmez, Türkiye Varlık Fonu’nun kendisine devredilen şirketleri satmadığını belirterek, “Türkiye Varlık Fonu kendisine devredilen hiçbir şirketi satmadığı, rehin olarak gösterdiği gibi, krediye de konu edilmemiştir. 2017’de bize devredilen hiçbir şey satılmamıştır” diye konuştu.

İFM İLE İLGİLİ YASA TEKLİFİ HAZIRLANIYOR

İstanbul Finans Merkezi projesinin 2022 yılının ortasında tamamlanacağını söyleyen Sönmez, “Çok yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışarak ilgili kanun teklifi Meclis'e gelecek. Kanun hazırlık çalışması devam ediyor. Bugün Londra ve Dubai’de belli teşvikler var.

Bu teşvikler kanun çerçevesinde oluşturuluyor. Belirli bir altyapıyı oluşturmanız lazım. Bu kanuni altyapıyı oluşturmadan İFM’yi açamazsanız" şeklinde konuştu.

“KATAR'A YÜZDE 10'LUK SATIŞ İLE DOLAR BAZINDA YILLIK YÜZDE 63 GETİRİ SAĞLANDI”

Borsa İstanbul’un hisselerinin Katarlı yatırım şirketine satılmasına ilişkin olarak da konuşan Sönmez, "Katar’a yüzde 10’luk satış ile dolar bazında yıllık yüzde 63 getiri sağlandı” dedi.