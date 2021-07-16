Vatandaş uyardı, zabıta memuru kendisine ceza yazdı
İzmir'in Urla ilçesinde görevli zabıta memuru, motosikletini yaya kaldırımına park ettikten sonra birisinin uyarması sonucu, kendisine cezai işlem uyguladı. Zabıta memuru, kendisine kestiği cezanın ödemesini aynı gün içerisinde gerçekleştirdi.
Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli iki çocuk babası zabıta memuru Erkut Özkocabıyık, resmi kıyafetiyle kullandığı 35 HB 9406 plakalı kendisine ait motosikletini Necati Cumali Caddesi üzerindeki yaya kaldırımına park etti. Bu esnada yoldan geçen yaşlı bir kadın kendisini uyararak tepki gösterdi. Bunun üzerine zabıta memuru Özkocabıyık yaşlı kadına haklı olduğunu söyleyerek, kendisinden özür diledi ve gereğini yapacağı konusunda kadına söz verdi.
KENDİSİNE CEZA VERDİ, AYNI GÜN GİDİP CEZAYI ÖDEDİ
Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli memur Erkut Özkocabıyık, birimine giderek 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 38/1 maddesini kapsayan işgal (Kaldırımda geliş-geçişi engellemek) suçundan kendisine 204 lira idari para cezası kesti. Öte yandan Özkocabıyık, kendisine kestiği cezayı aynı gün belediye veznesine giderek ödedi.
|İmsak
|03:34
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:35
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30