Vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti
İstanbul'da tüm uyarı ve ikazlara rağmen kurbanlar yine boş arsa ya da yol kenarlarında kesildi. Sultangazi'de belediyenin astığı "Bu alanın tamamında kurban kesmek yasaktır" afişinin altında yasak olmasına rağmen kurban kesenlerin rahatlığı şaşkınlık yarattı.
TÜRKİYE 20.07.2021, 12:24
İstanbul'da tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu yıl da bir çok ilçede kaçak kesim yapıldığı görüldü. Vatandaşlar kurban kesim merkezlerinde oluşan yoğunluktan kurtulmak için kurbanlıklarını yol kenarlarında boş arsalarda kesti.
AFİŞİN ÖNÜNDE KURBAN KESTİLER
Sultangazi'de bazıları belediyelerin astığı "Bu alanda kurban kesmek yasaktır" afişlerinin altında kaçak kesim yapınca ilginç görüntüler oluştu. Kaçak kesim yapılan alanlar havadan görüntülendi.
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