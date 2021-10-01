Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren teklif Meclis'e sunuldu

AK Parti milletvekilleri, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu.

TÜRKİYE 01.10.2021, 13:33
Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren teklif Meclis'e sunuldu

65 maddelik kanun teklifi, küçük esnafa vergi muafiyeti getiriyor.

Buna göre, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf olacak. Bu durumda 900 bine yakın esnaf bulunuyor.

Teklif, internetten para kazananlara da vergi ödeme kolaylığı getiriyor.

Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamların vergisini ödemek için bankada hesap açacak.

Beyanname vermeden kaynaktan kesinti yapılarak vergilerini ödeyecekler.

Kanun teklifi ile çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi de kaldırılıyor.

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