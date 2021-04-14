Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı!

Adana'da eşiyle tartışan şahıs 4 yaşındaki kızını rehin alarak damdan atmaya çalıştı. Küçük çocuğun, korku dolu anlarda "Babacığım beni atma, eve gidelim yapma" feryadı yürekleri dağladı. Uzun süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince polis biber gazıyla müdahale etti. Anne bu sırada çocuğu alıp ekiplerin yanına koştu.

TÜRKİYE 14.04.2021, 16:06
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı!

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bulunan 1 katlı evde iddiaya göre 6 yıl önce Mustafa A. Eda A. ile evlendi. Bu evlilikten çiftin Ela (4) ismini verdiği bir kız çocukları oldu. Okullarda kantin işleten Mustafa A., yaklaşık 15 gün önce psikolojisinin bozulması nedeniyle eşi Eda A. ile sürekli tartışmaya başladı.

TARTIŞMA ÇIKINCA KIZINI VE EŞİNİ REHİN ALDI

Bugün öğlen saatlerinde eşiyle yine tartışan şahıs, kızını ve eşini rehin aldı. Anne ve babasını da evden gönderen Mustafa A., daha sonra eşini ve kızını dama çıkardı. Kendine de zarar veren Mustafa A'yı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ikna etmeye çalıştığı şahıs bir türlü ikna olmadı.

KIZINI DAMDAN ATMAKLA TEHDİT ETTİ

Bu arada Eda A. eşinin elinden kurtulup kaçtı. Buna sinirlenen koca, kızını damdan aşağı atmakla tehdit etti. Şahıs kızını bazen ayağından bazen de elinden aşağı sarkıtarak atmaya çalıştı. Bu arada ise kız çocuğunun "Babacığım beni atma, eve gidelim yapma" diye ağlaması yürekleri dağladı. Yaşananları izleyen çevredeki vatandaşlar da duygusal anlar yaşayarak ağladı. Anne Eda A. da gözyaşları içinde kocasına yalvardı. Bir süre çocuğunu sarkıtan baba, daha sonra suyu açıp etrafa su sıktı. Bu duruma sinirlenen Mustafa A.'nın babası Osman A., "Bu suyu biri kapatsın faturayı ben ödüyorum" diye tepki gösterdi. Mustafa A.'nın kayınbabası Mehmet Yavuz da olay yerine gelerek damadı ile konuştu. Mustafa A., kayınbabasının eşiyle birlikte yanına gelmesini istedi. Yavuz, kızıyla birlikte damadının yanına çıktı.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİLER

Onunla konuşurken damadının kucağındaki kız çocuğunu almak istedi. Bu sırada polisler de dama geldi. Ancak Mustafa A., direnerek çocuğu vermek istemeyince polis biber gazıyla müdahale etti. Anne bu sırada çocuğu alıp aşağı kaçtı. Anne Eda A., çocuğunu kurtarmanın sevinciyle gözyaşları içinde ambulansa koştu. Çocuk ve annesi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Mustafa A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Babasının damdan atmaya çalıştığı çocuğun 'Babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı

#Baba #Çocuk
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