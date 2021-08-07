Vicdansızlar 3 günlük bebeği yol kenarına attılar!
Bursa'da yaşanan olayda çiftçiler, yol kenarından gelen ses üzerine bölgede yaptıkları araştırmada çalılıkların içinde bir kız bebek buldular. 3 günlük olduğu tahmin edilen bebek kuvöze alınırken, ekipler de bebeğin ailesini aramaya başladı.
TÜRKİYE 07.08.2021, 21:25
Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'nde çiftçiler önceki gün akşam saatlerinde Gürle yolu kenarında bebek sesi duydu. Sesin geldiği yere doğru giden çiftçiler, çalılıkların arasında poşette bebekle karşılaştı.
TEDAVİYE ALINDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik bebek, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 günlük olduğu tahmin edilen kız bebek, kadın doğum servisinde kuvözde tedaviye alındı.
BEBEĞİN AİLESİ ARANIYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölge yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Hastane kayıtlarını da tarayan ekipler, bebeğin ailesini bulmaya çalışıyor.
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