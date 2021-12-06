Video çekmek için trafikte arabadan sarkan şahıs yürekleri ağıza getirdi
Arnavutköy'de dört araba ile yola çıkan şahıslar, bir aracın videosunu çekerken yaptıklarıyla yürekleri ağıza getirdi. Video çekimi için vücudunun yarısını araçtan çıkartan şahsın o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
TÜRKİYE 06.12.2021, 09:54
Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy yolunda meydana geldi. Araçları ile otoyola çıkan kişiler, bir aracın videosunu çekmek için şeritleri kapattı.
Video çekmek isteyen bir şahsın vücudunun yarısını araçtan çıkarması ise yürekleri ağıza getirdi. Yaşanan o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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