Video çekmek için trafikte arabadan sarkan şahıs yürekleri ağıza getirdi

Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy yolunda meydana geldi. Araçları ile otoyola çıkan kişiler, bir aracın videosunu çekmek için şeritleri kapattı.

Video çekmek isteyen bir şahsın vücudunun yarısını araçtan çıkarması ise yürekleri ağıza getirdi. Yaşanan o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.