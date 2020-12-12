Video Konferans ile açılışa katıldı

Doğanpınar Barajı Ve Manisa- Akhisar Çevre Yolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katılımıyla Açıldı.

Gaziantep'in 30 yıl boyunca su sorununu çözecek Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi.

Erdoğan, Vaka ve ağır hasta sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaların peyderpey kaldırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Manisa-Akhisar çevre yolu açılış törenine katıldı.

Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir." diyen Erdoğan, CHP'yi eleştirdi.

"İyi niyetimize rağmen gösterilen tutumu doğru bulmuyorum" diyen Erdoğan AB’ye sert çıktı.