Virajı alamayınca 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı
Sinop'ta virajı alamayan 24 yaşındaki genç, aracın hakimiyetini kaybedince 80 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Olay yerine gelen ekipler, gencin cansız bedenini sıkıştığı otomobilin içinden çıkardı.
Gerze ilçesine bağlı Sarnıç köyü Çeşler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Gerze istikametinden Sarnıç köyü istikametinde seyir halinde olan Uğur Sandalcıoğlu (24) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yaklaşık 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler halat yardımıyla uzun uğraşlar sonucu uçurumdan inip, otomobile ulaşabildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
112 ekiplerce yapılan incelemede 24 yaşındaki sürücü Uğur Sandalcıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemenin ardından Uğur Sandalcıoğlu'nun cenazesi AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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