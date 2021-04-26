Virüsün şakası yok! Baba kız 3 saat arayla öldü
Trabzon'un Çaykara ilçesinde 88 yaşındaki emekli öğretmen Alay Balçık ve 60 yaşındaki kızı Sabahat Balçık, koronavirüs nedeniyle 3 saat arayla hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 26.04.2021, 11:52
Maraşlı Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Alay Balçık ve kızı Sabahat Balçık, bir süre önce koronavirüs belirtileri gösterince Çaykara Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
YOĞUN BAKIMA ALINDILAR
İlçeden sevk edildikleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde baba ve kızına yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan baba ve kızı, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edildi.
3 SAAT ARAYLA VEFAT ETTİLER
Sabahat Balçık, önceki gün saat 10.00 sıralarında, bilinci kapalı olan Alay Balçık ise saat 13.00 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baba ve kızının cenazeleri, salgın tedbirleri kapsamında aile mezarlığında toprağa verildi.
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