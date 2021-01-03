Volkswagen’in Türkiye kararı
Bakan Varank, Volkswagen'in Manisa'ya yatırımdan vazgeçme kararına ilişkin, "Bu işte biz değil, Volkswagen kaybeder. Yatırımcısını siyasi kararlarla aldattığını itiraf etmiş oldu. Yatırımcıya kapımız açık. Türkiye'ye yatırım yapan kazanacak." dedi.
Varank : “biz değil Volkswagen kaybeder”
Yerli otomobilde son durum
Varank: “ilk çıkan araçlar Büyükelçilere gidecek”
Sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa varank alman otomobil markası Volkswagen’in Türkiye’de yatırıma yönelik kararını değiştirmesini bizler değil Volkswagen kaybeder diye değerlendirdi. Bakan varank yerli otomobile ilişkin açıklamalarda da bulundu.
Alman otomobil markası Volkswagen’in Türkiye’de yatırıma yönelik kararından çekilmesini değiştirmesini Sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa varank ilk kez değerlendirdi
Bakan varank Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetim kurulunu kabulünde konuştu
Varank şirketin kendilerine gönderdiği mektupla basına yansıyan bazı açıklamaların farklı olduğuna da dikkat çekti
Bakan daha sonra sözü yerli otomobile getirdi süreç için her şey yolunda dedi ve ilk çıkan yerli otoların dünyanın dört bir yanındaki Türk büyükelçilere gönderileceğini açıkladı
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