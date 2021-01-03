Volkswagen’in Türkiye kararı

Varank : “biz değil Volkswagen kaybeder”

Yerli otomobilde son durum

Varank: “ilk çıkan araçlar Büyükelçilere gidecek”

Sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa varank alman otomobil markası Volkswagen’in Türkiye’de yatırıma yönelik kararını değiştirmesini bizler değil Volkswagen kaybeder diye değerlendirdi. Bakan varank yerli otomobile ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Alman otomobil markası Volkswagen’in Türkiye’de yatırıma yönelik kararından çekilmesini değiştirmesini Sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa varank ilk kez değerlendirdi

Bakan varank Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetim kurulunu kabulünde konuştu

Varank şirketin kendilerine gönderdiği mektupla basına yansıyan bazı açıklamaların farklı olduğuna da dikkat çekti

Bakan daha sonra sözü yerli otomobile getirdi süreç için her şey yolunda dedi ve ilk çıkan yerli otoların dünyanın dört bir yanındaki Türk büyükelçilere gönderileceğini açıkladı