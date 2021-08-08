Yabancı uyruklu şahıs 9 yaşındaki çocuğu taciz edip, apartmana girdi!

Bağcılar'da 9 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edilmesi, mahalleyi ayağa kaldırdı. Bakkaldan eve dönen çocuk, apartmanın bodrum katında oturan yabancı bir uyruklu şahsın tacizine uğradı. Ardından çocukla birlikte apartmana giren şahıs, çocuğun durumu ailesine anlatmasının ardından hızla kaçarak evine girdi. Polisin olay yerine gelmesi, linç girişimini engelledi.

YENGESİNE TACİZ EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 4 yabancı uyrukludan birisi bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki kızı taciz etti. Kız çocuğunun arkasından apartmana girerek takip etmeye devam edince kız çocuğu, yengesinin yanına giderek taciz edildiğini söyledi. Yenge Gülnaz B., yabancı uyrukluların kaldığı bodrum katına giderek tacizi kimin yaptığı sordu. Gülnaz B.'nin bağırmaları üzerine mahalleli sokağa döküldü.

ZIRHLI ARAÇLA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bu sırada evde bulunan 4 yabancı uyrukludan 3'ü binanın arkasından kaçtı. Polis ekipleri, evde bulunan bir kişiyi zırhlı araca aldı. Mahalle sakinlerinin gözaltındaki şüpheliyi linç etme girişimine polis ekipleri engel oldu. Zırhlı polis aracına bindirilen yabancı uyruklu kişi polis merkezine götürüldü. Taciz edildiği iddia edilen küçük çocuğun yengesi Gülnaz B. yaşananları anlatarak, "Çocuk bakkaldan geldi yukarıya. 'Yenge sana bir şey söyleyeceğim' dedi. 'Ne oldu' dedim, 'beni elle taciz etti, binanın içine girdi arkamdan geldi' dedi. Aşağı indim cama vurdum. Çocuk beyaz giydiğini tarif etmişti. İçeride 4 kişilerdi. Türkçe bilene söyledim, 'beyaz kıyafetli kim' dedim. Çıkarmadılar dışarı, o anda üstünü değiştirmeye çalıştılar. Sesime mahalleli toplandı." dedi.

"KİM BİLİR BİNLERCE ÇOCUK TACİZ EDİLDİ"

9 yaşındaki E. B.'nin kuzeni olan Elif Ş. de, "Kim bilir binlerce çocuğa taciz edildi ama o çocuklar sessiz kaldı. Bizim çocuğumuz akıllıydı geldi söyledi. Kimse susmasın" diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.