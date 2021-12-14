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Yabancı uyruklu sapık tutuklandı

16 yaşındaki yabancı uyruklu A.A., bir rezidansın asansörüne binen kadına tecavüz girişiminde bulundu, daha sonra da tekme atarak kaçtı. Şikayet üzerine gözaltına alınan sapık tutuklandı.

TÜRKİYE 14.12.2021, 15:31
Yabancı uyruklu sapık tutuklandı

11 Aralık tarihinde saat 04.30'da Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşanan olayda, yabancı uyruklu A.A., Özbekistan uyruklu U.K.(35) isimli kadını takip etmeye başladı.

ASANSÖRDE TACİZ GİRİŞİMİ

U.K.'nin güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi.

TEKME ATIP KAÇTI

U.K.'nin arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Görüntülere şüphelinin çitlerden siteye girişi, asansöre binişi, kadına tecavüz girişimi ve daha sonra da siteden ayrıldığı anlar yansıdı.

YAKALANIP TUTUKLANDI

Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ KADIN O ANLARI ANLATTI

Tecavüz girişiminden kurtulan genç kadın emniyete verdiği ifadesinde, “Olay günü akşam arkadaşımın doğum günü için eve gittim. Hazırlanarak evden çıktım. Sabaha karşı 04.00 veya 04.30 gibi rezidansta bulunan ikametime geldim. Siteden içeriye girdiğimde etrafımda kimse yoktu. Ancak asansöre binerken, ismini bilmediğim bir kişi de benimle birlikte bindi. O sırada asansörle dairemin bulunduğu kata çıkmak için bekliyordum ve telefonumla oynuyordum. Daha sonra benimle birlikte asansörde birlikte olan, kişi saldırmaya başladı. Bu sırada bağırmamam için ağzımı kapattı. Ben kurtulmaya çalışırken beni yere düşürdü.

"ÜZERİMDEN ÇORABIMI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI"

Üzerimde bulunan çorabımı çıkarmaya çalıştı.Ben yardım çağırmak için bağırmaya çalışsam da ağzımı kapatarak bağırmamı engellemeye çalıştı. Ben orada tekmeler savurarak o kişiyi kendimden uzaklaştırmaya çalışsam da o kişi benim üzerime çıkarak beni etkisiz hale getirmeye çalıştı. O sırada aramızda itişmeler yaşandı ve bir anda asansörün kapısı açıldı. Burada o kişi üzerimden kalkarak kaçtı. Ben de sabah 10.00 sıralarında site yönetimine getirerek durumu anlatım ve kamera kayıtlarına bakılmasını istedim. Site yönetimin bu kişinin burada oturmadığını söyledikten sonra olayı polis ekiplerine haber verdik" şeklinde konuştu.

DAHA ÖNCE DE ÇOCUĞA TACİZ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

#tecavüz #Esenyurt
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