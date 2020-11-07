Yağışlara mola! İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji yurt genelinde yapılan son değerlendirmeleri vatandaşla paylaştı. Buna göre ülkemizde parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ve Balıkesir'in kıyı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği ve güney kesimlerinin yer yer az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Yağmurun şiddetli geçeceği bölgeler ise şu şekilde; Artvin, Ordu'nun doğu ilçeleri, Giresun, Trabzon, Rize.

Ayrıca, Kop, Ovit geçitleri ve Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji uzmanları, Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu'nun doğu ilçelerinde aşırı yağıştan dolayı sel, su baskını, heyelan gibi konularda vatandaşları uyardı.

Kuvvetli rüzgara karşı da uyarılarda bulunan uzmanlar, Kuzey Ege, Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde ve Marmara’nın güneybatısı kuvvetli rüzgar etkili olacağı için vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

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