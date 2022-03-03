Yağışlı hava yurdu etkisi altına alıyor

Poseidon System'in haritasında görülen kar yağısı Balkanlar'dan Türkiye'ye girmiş bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise sağanak yağmur ve kar yağışlarının hafta boyunca devam edeceğini belirtti.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Bitlis, Muş ve Van'ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde zaman zaman olmak üzere öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Beklenen kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.