Yağmur nedeniyle kaza: 2 ölü
Osmangazi'de etkisini gösteren sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Aracın içinde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 13.06.2022, 10:12
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Sanayi Caddesi'nde bir sürücü, yağmurlu havada seyir halinde ilerlemekteydi.
Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kişi, yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Savrulan aracı görenler, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini çağırdı.
Araçtakiler çıkarıldı
Hurdaya dönen araçtaki 2 kişiyi çıkaran itfaiye ekipleri, ağır yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaşamlarını yitirdiler
Hastaneye kaldırılan kişilerin hayatlarını kaybettikleri öğrenilirken emniyet güçleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
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