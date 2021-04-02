Yakalanacağını anlayınca intihar etti!
Kavga ettiği arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra toprağa gömüp kaçan şahıs, polisten kaçamayacağını anlayınca intihar ederek yaşamına son verdi.
TÜRKİYE 02.04.2021, 15:54
Kayseri'nin Develi ilçesindeki Abdulbaki Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, polis ekipleri toprağa gömülmüş erkek cesedi buldu.
ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ
Yapılan çalışmada ceddin kimliğinin Emrah B.'ye ait olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahsın arkadaşı olan Eyüp Y. tarafından öldürüldüğünü ve toprağa gömüldüğünü belirledi.
YAKALANINCA İNTİHAR ETTİ
Polis ekipleri, olayın şüphelisi olarak aranan Eyüp Y.'nin ilçeye bağlı Yukarı Fenese Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Burada polisleri gören Eyüp Y., yanındaki silah ile intihar ederek yaşamına son verdi.
Eyüp Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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