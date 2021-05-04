Yakılmış ceset bulundu, duvarda pkk yazıyor!
Van'ın İpekyolu ilçesinde yakılarak sokağa atılmış bir erkek cesedi bulundu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen ekipler hemen inceleme başlattı. Cesedin yanı başındaki duvarda, yeni yazılmış bir PKK yazısı bulunması tüm dikkatleri terör örgütü üzerine çekti.
TÜRKİYE 04.05.2021, 15:01
İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Yazıcı Sokak'ta sabah saatlerinde evlerinden çıkarak işe giden mahalle sakinleri, sokakta yakılmış bir cesetle karşılaştı.
ERKEĞE AİT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.
DUVARDAKİ YAZI PKK'YI İŞARET ETTİ
Henüz kimliği belirlenmeyen erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından olay yerine gelen cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, duvarda yeni yazılmış PKK yazısı dikkat çekti. Cesedin olay yerinden kaldırılmasının ardından duvara yazılan PKK yazısı ise ekiplerce sildirildi.
28°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Mayıs 2021
|İmsak
|03:54
|Güneş
|05:27
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|76
|3. Galatasaray
|37
|75
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Sivasspor
|37
|58
|6. Alanyaspor
|38
|57
|7. Hatayspor
|37
|57
|8. Gaziantep FK
|37
|54
|9. Göztepe
|37
|51
|10. Karagümrük
|37
|51
|11. Konyaspor
|37
|45
|12. Rizespor
|37
|45
|13. Antalyaspor
|38
|43
|14. Başakşehir
|37
|43
|15. Malatyaspor
|37
|41
|16. Kasımpaşa
|37
|40
|17. Kayserispor
|37
|39
|18. Ankaragücü
|37
|38
|19. Erzurumspor
|38
|37
|20. Gençlerbirliği
|37
|35
|21. Denizlispor
|37
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|33
|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|33
|50
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|33
|39
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|33
|29
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
|33
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|34
|80
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|34
|63
|4. Chelsea
|34
|61
|5. Tottenham
|34
|56
|6. West Ham
|33
|55
|7. Liverpool
|33
|54
|8. Everton
|33
|52
|9. Arsenal
|34
|49
|10. Aston Villa
|33
|48
|11. Leeds United
|34
|47
|12. Wolverhampton
|34
|42
|13. Crystal Palace
|33
|38
|14. Brighton
|34
|37
|15. Southampton
|33
|37
|16. Burnley
|33
|36
|17. Newcastle
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|34
|26
|20. Sheffield United
|34
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|34
|76
|2. Real Madrid
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|74
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|34
|53
|6. Villarreal
|34
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Granada
|34
|45
|9. Celta de Vigo
|34
|44
|10. Athletic Bilbao
|33
|42
|11. Osasuna
|34
|40
|12. Cádiz
|34
|40
|13. Levante
|34
|38
|14. Valencia
|34
|36
|15. Getafe
|34
|34
|16. Deportivo Alaves
|34
|31
|17. Real Valladolid
|34
|31
|18. Huesca
|34
|30
|19. Elche
|34
|30
|20. Eibar
|34
|26
Günlük GazetelerTümü