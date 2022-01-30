Yaklaşık 10 metre arayla 2 ceset bulundu:1 kişi gözaltında

Van'ın İpekyolu ilçesi Beşyol Meydanı'nda otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ART ARDA CESET BULUNDU

Araçtaki cansız bedenin V.C.'ye(65) ait olduğu belirlenirken, yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Z.Ş. (47) adlı kadının silahla vurulmuş cesedi bulundu.

ÖLEN KADININ EŞİ GÖZALTINDA

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, cinayet şüphelisi olarak Z.Ş.'nin eşi M.V.Ş.(50), olay yerine yakın yerde silahla yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.