Bu hafta ise ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı ve birçok il adeta ilk baharı yaşamaya başladı

Ama Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! Tahminlere göre hafta ortasında yağışlar yurdu etkilemeye başlayacak ancak sıcaklıklar cuma gününe kadar düşmeyecek.

Küresel tahmin sistemlerine göre 12 Şubat Cuma günü türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava hızla soğuyacak, yurdun önemli kısmını kar etkileyecek ve soğuklar şubat ayının sonlarına kadar yurdu terk etmeyecek.