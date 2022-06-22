Yalova'da SOLOTÜRK rüzgarı esti

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 26 Haziran Pazar günü Yalova'da yapılacak gösteri uçuşu için hazırlıklarına devam ediyor.

Hazılıklarına hız kesmeden devam eden ekip, Yalova semalarında prova gerçekleştirirken vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

Çevredekiler hayranlıkla izledi

Çevredekilerin hayranlıkla izlediği prova uçuşu 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde gerçekleştirilirken SOLOTÜRK’ün gösteri için kullandığı F-16 savaş uçağına başka bir F-16 daha eşlik etti.

2 savaş uçağının provası yaklaşık 20 dakika sürdü.

Bir prova uçuşu daha yapılacak

SOLOTÜRK'ün 23 Haziran Perşembe günü de 16.00-16.30 saatleri arasında prova uçuşu yapacağı bildirildi.