Yalova’da, halat merdivenden düşen işçi sağ kurtulamadı
Gemiye çıkarken halat merdivenden düşen 28 yaşındaki işçi Arif Can’ın, denizden cansız bedeni çıktı.
TÜRKİYE 10.03.2022, 20:23
Yalova Tersanesi’nde, 7 Mart günü sabah saatlerinde Arif Can (28) isimli işçi, gemiye tırmanmak için bindiği halat merdivenden denize düştü.
Bunu gören diğer iş arkadaşı, can simidi atarak Arif Can'ı kurtarmaya çalıştı.
DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Durum, polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Dalgıç polisler, denizden Arif Can’ın cansız bedenini çıkardı.
MEMELEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
45 gündür Yalova’daki tersanede çalıştığı öğrenilen Arif Can'ın cansız bedeni, memleketi Sinop’a gönderildi. Arif Can, 8 Mart’ta toprağa verildi.
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