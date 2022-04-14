Yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi
Artvin’in Arhavi ilçesinde taş ocağında yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, bölgede çalışan kamyonun üzerine düştü. Hurdaya dönen araç içinde sürücü şans eseri hafif şekilde yaralı kurtuldu.
TÜRKİYE 14.04.2022, 14:05
Olay Artvin'in Arhavi ilçesi Çifte Köprü mevkiinde faaliyette bulunan taş ocağında meydana geldi. Mustafa Sabri Ergüney, 08 AAS 907 plakalı kamyonuyla taş yükleme için sırasını beklediği anda yamaçtan kopan dev kaya kütlesi kamyonun üzerine düştü. Araç içinde sırasını bekleyen sürücü Ergüney, korku ve panikle kendini dışarı atarken, yaşadığı felaketi kamyonunu görünce anladı.
Kaya kütlesi üzerine düşen araç hurdaya dönerken, yaralanan sürücü Mustafa Sabri Ergüney hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.
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