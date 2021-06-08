Yan bakma tartışmasında lösemi hastası genç sırtından bıçaklandı

Saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, parkta arkadaşlarıyla oturan lösemi hastası Emir Şahin ile kimliği belirsiz 4 kişi arasında 'yan bakma' tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şüpheliler Şahin'i sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

ŞANS ESERİ PARKTA BULUNAN HEMŞİRE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Parkta arkadaşıyla dolaşan bir hemşire yaralıya ilk müdahale yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emir Şahin'i Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Görgü tanıklarından bir kadın, şüphelilerin alkollü olduğunu olaydan önce arkadaşıyla oturduğu sırada kendilerini de rahatsız ettiğini söyledi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.