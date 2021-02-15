Yanan evde 500 bin TL kül oldu
Prefabrik evde çıkan yangında, evde bulunan paralar ve altınlar yandı. Paralar kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında, tek katlı bir prefabrik evde yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
PARALAR YANDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yapılan soğutma çalışmaları sırasında yanan evin içinden yanmış halde 500 bin TL’ye yakın nakit para ve binlerce liralık altın çıkardı.
SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Yanmış halde çıkarılan nakit paralar ve altınlar, jandarma ekiplerinin kontrolünde, yanan evin sahiplerine teslim edildi.
OTOMOBİL ALACAKLARDI
Yangında prefabrik evlerinden olan ailenin, otomobil almak için biriktirdiği para ve altınları kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangın hakkında inceleme başlattı.
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