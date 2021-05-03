Yanan evde ilk günkü gibi duran 2 adet Kur'an-ı Kerim bulundu
Sinop'ta geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonucu bir ev küle döndü. Küle dönen evin enkazını kaldıran görevliler yanmamış 2 adet Kur'an-ı Kerim buldu.
Ayancık ilçesine bağlı Pazarcık köyü Tanışman Mahallesi'nde Kerim Kaya'ya ait iki katlı evde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, yangında ev tamamen yanarak küle dönmüştü. Yangın sonrasında enkaz kaldırılarak, yeni yapılacak evin temel atma çalışmasına başlanırken, inşaat ustası Mehmet Kırbacı sayfaları yanmamış halde iki adet Kur'an-ı Kerim buldu.
SAYFALAR YANGINDA ZARAR GÖRMEMİŞ
Bulunan Kur'an-ı Kerim'lerin cilt kabı yanarken, sayfalarının ise yangında zarar görmediği tespit edildi. Bu durumu inşaat ustası Mehmet Kırbacı sosyal medya hesabından paylaştı. Kırbacı paylaşımında, "Tanışman'da geçtiğimiz günlerde evi yanan Kerim Kaya'nın inşaat temelini hayırlısı ile bugün atacağız. Yangında hiçbir şey kalmaksızın kül olup, yanan evde çıkan 2 adet Kur'an-ı Kerim'de ayetlere hiçbir şekilde zarar gelmemiş" dedi.
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