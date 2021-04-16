Yanan evini gözyaşlarıyla izledi!

Olay, Aslanbucak Mahallesi 279 Sokak 10 numaralı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şefika Çevik (82) ve Osman Çevik (76) bahçede otururken akşam üzeri eve giren çiftten Osman Çevik, sobayı yakarak közde patates pişirmeye başladı. Bir süre sonra odada yanık kokusu, ardından dumanlar yükselmeye başlayınca yaşlı çift kendilerini bahçeye zor attı.

Yaşlı çiftin oturduğu evden çıkan dumanı gören vatandaşlar 112'yi arayarak durumu bildirince olay yerine Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Kemer Grup Amirliği'ne bağlı arazözler, acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, bir saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken, evdeki eşyaların kül olduğu belirlendi.

Şefika Çevik, “Ben içeride oturuyordum. Osman patates pişiriyordu, 'yemiyecek misin' dedi 'yemeyeceğim' dedim. Ben aslında yatacaktım. Osman ev tutuştu tutuştu diye bağırınca evden nasıl çıktığımı bilmiyorum” diye konuştu. 112 Acil Sağlık Ekibi, Şefika -Osman Çevik çiftinin tansiyonunu ölçerek bir süre gözlem altında tuttu.

Soba borularının aşırı ısınması sonucu tavan tahtalarının tutuşmasıyla çıktığı sanılan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yaşlı çift, olay yerine gelen oğlunun evine götürüldü.