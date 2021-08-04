Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti
Orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ederken Muğla'da kaydedilen bir görüntü izleyenlerin tüylerini diken diken ediyor.
TÜRKİYE 04.08.2021, 15:15
Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü kentlerimizden biri de Muğla...
Bölgede söndürme çalışmaları aralıksız sürerken alevlerden kaçan bir kelebeğin çaresizliği dikkat çekti.
Yangın söndürme çalışmaları için bölgede bulunan bir vatandaşın bileğine konan kelebeğin, dökülen suyu kana kana içtiği görülüyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
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