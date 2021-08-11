Yangın etkilenenlerin elektrik faturalarına erteleme!

Orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yangının olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların elektrik fatura borçlarının üç ay ertelendiğini duyurdu.

TÜRKİYE 11.08.2021, 16:39
Yangın etkilenenlerin elektrik faturalarına erteleme!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Marmaris’te yangının olduğu bölgeyi inceledi. Burada açıklama yapan Bakan Dönmez, "Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi.

Yeniköy Termik Santrali’nin ilk ünitesi devreye alınarak üretime başladı." dedi.

YENİKÖY TERMİK SANTRALİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Bakan Dönmez açıklamasında, "(Yeniköy Termik Santrali) Bu sabah saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız" dedi.

#Yangın #Orman #Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı #Fatih Dönmez #AksuTV #AksuTVHaber
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