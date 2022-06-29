Yangında apartmandan atlayan kadını havada yakaladı

Niğde'nin merkezinde yer alan Şahinali Mahallesi'nde, 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler, olayın yaşandığı yere polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı.

5 kişi yangından etkilendi

Olay yerine sevk edilen ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtarırken yangın kısa içinde söndürüldü.

Dumanlardan etkilenen 5 kişi ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aşağı atlayan kadını yakaladı

Dğer yandan yangın esnasında dairede mahsur kalan bir kadın aşağı atladı.

Aşağı atlayan kadını fark eden alt komşu, kadını havada yakalayarak yere düşmesini engelledi.