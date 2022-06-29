Yangında apartmandan atlayan kadını havada yakaladı
Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından kurtulmak isteyen kadın, dairesinden atladı. Atlayan kadını alt kattaki komşusu yakalarken o anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.
TÜRKİYE 29.06.2022, 17:59
Niğde'nin merkezinde yer alan Şahinali Mahallesi'nde, 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler, olayın yaşandığı yere polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı.
5 kişi yangından etkilendi
Olay yerine sevk edilen ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtarırken yangın kısa içinde söndürüldü.
Dumanlardan etkilenen 5 kişi ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aşağı atlayan kadını yakaladı
Dğer yandan yangın esnasında dairede mahsur kalan bir kadın aşağı atladı.
Aşağı atlayan kadını fark eden alt komşu, kadını havada yakalayarak yere düşmesini engelledi.
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