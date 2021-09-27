Yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Trabzon'un Yomra ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
TÜRKİYE 27.09.2021, 22:27
Kaşüstü Mahallesinde bulunan bir apartmanın bodrum katındaki fuel-oil kazanının kesimi esnasında yangın çıktı. Yangını kendi imkanları ile söndüremeyen çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Yomra, Ortahisar ve Arsin İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.
Yangında mahsur kalan beş kişi ve bir kedi yangın merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi
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