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Yangında şehidin emanetleri zarar görmedi

Osmaniyeli şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesinin yaşadığı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında evde bulunan her şey küle dönerken, şehidin hatıralarının yaşatıldığı özel oda zarar görmedi. Şehit oğullarından kendilerine hatıra kalan fotoğraf ve üniformaların yangından etkilenmemesi ise anne ve babanın tek teselli kaynağı oldu.

TÜRKİYE 20.02.2022, 09:43
Yangında şehidin emanetleri zarar görmedi

Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde 21 Haziran 2020 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin Osmaniye merkez Mevlana Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evinde iki gün önce elektrik kontağından yangın çıktı.

Kısa sürede alevlere teslim olan evde her şey küle dönerken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen evde hasar tespit çalışması yapıldığı sırada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Şehidin annesi Fatma Köse ve babası İsmail Köse tarafından oğullarının emanetlerini korumak için özel olarak yaptırdıkları odayı alevler teğet geçti.

Şehidin emanetlerinin korunduğu odanın hemen yanında bulunan odaların çatı kısmı ve duvarları yangında tamamen zarar görürken, şehidin fotoğraflarının, üniformalarının ve kişisel eşyalarının bulunduğu odada is lekesi dahi olmaması ailenin tek tesellisi oldu.

“Evin komplesi yandı“

“Şehidimizin odası ve fotoğrafları yanmadı” diyen baba İsmail Köse, “Evin komplesi yandı, şehidimizin odası ve fotoğrafları yanmadı. Nasıl koyduysak öyle duruyor. Öğle namazını kıldıktan sonra yatıyordum. İçeriyi duman kaplamış. Baktım ki her tarafı sarmış. Yangının elektrikten olduğunu tespit ettik. Köyden gelip buraya yerleşmiştik. Burada da oğlumuz şehit olmuştu” ifadelerini kullandı.

“Allah'ın huzurunda ne kadar kıymetliymiş yavrum”

Şehit oğlunun fotoğrafını öperek “Fotoğrafı halen çok güzel duruyor” diye teselli bulan anne Fatma Köse, “Ben hastaneye gitmiştim. Eşim işten gelmişti, kendisi evdeydi. Çocuklarım diğer odadaydı. Küçük çocuklarım, gelinim. Yangın birden çıkınca müdahale edememişler. Geldim evimiz yanmış. Eşimin de kulağı tam duymayınca dumanlar kendisini iyice bunalttıktan sonra haberi olmuş. Allah'a şükürler olsun. Ben geldiğimde ilk önce yavrularımı gezdim, daha sonra şehidimin odasını gezdim. Şükürler olsun burası yanmamış, diğer yerlerde her taraf yanmış. Fotoğrafı halen çok güzel duruyor, çok memnun oldum. Allah'ın huzurunda ne kadar kıymetliymiş yavrum, milletimiz, vatanımız sağ olsun dedim” diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz'dan geçmiş olsun ziyareti

Şehit ailesinin evinin yandığının haberini alan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da şehidin annesi ve babasını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ve Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz ile birlikte yanan evde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, yangının nasıl çıktığı hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından şehidin annesi Fatma Köse'ye “Ne gerekiyorsa hepsini yaparız, yeter ki canınıza zarar gelmesin” diyerek tesellide bulunan Vali Yılmaz, en kısa zamanda evin yapılması talimatlarını verdi.

#Osmaniye #Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse #Yangın
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