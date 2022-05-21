Yangından korktu, pencereden atladı!
Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında, paniğe kapılarak pencereden atlayan kadın öldü. 4 kişi yaralanırken, 2 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE 21.05.2022, 17:52
Konya'nın Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Bölüm Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın son katında yangın çıktı.
11:30 sıralarında çıkan yangının bulunduğu dairede Suriyeli bir ailenin kaldığı öğrenildi.
Zihinsel engelli Muhanned El Şamani'nin çıkardığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü.
Korkudan pencereden atladı
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında El Şamani’nin ismi öğrenilemeyen anneannesi, paniğe kapılıp pencereden atladı.
Diğer aile bireyleri ise kendi imkanlarıyla evden çıktı. Yaralanan 2’si ağır 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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