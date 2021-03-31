Yanmamak için balkondan atladı!
Büyükçekmece'de Mısırlı iş adamına ait villada çıkan yangında alevlerden kaçmak isteyen Rus kadının dakikalarca balkondan sarktığı ve sonrasında atladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir site içindeki Mısırlı iş adamına ait 3 katlı villada, geçtiğimiz pazartesi günü 17.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı.
BALKONDAN AŞAĞI ATLADI
Villa alevler içinde kalırken iş adamı Ahmet Omar ile yanındaki Rus Irina Rodenkov çareyi balkona kaçmakta buldu. Alevler ve dumanlar yükselirken Irina Rodenkov balkonun korkuluklarına tutunarak aşağıya sarktı. Bu şekilde bir süre yardım bekleyen kadın daha sonra aşağıya atladı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İş adamı Ahmet Omar da çareyi balkondan atlamakta buldu. Omar ve Rodenkov'un yaralanırken itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü. Ahmet Omar ve Irina Rodenkov'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Öte yandan o anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; yangında en üst katta mahsur kalan genç kadının, atlamak için balkondaki korkuluklarda asılması ve iş adamının balkonda mahsur kalıp, dumanların arasında kaybolduğu anlar yer aldı. Kadının yardım çığlıkları atarken çevredekilerin ise "Atlama" dediği duyuluyor.
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