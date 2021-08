Yapay zeka uzmanı sayısı artırılacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'nin dijital dönüşümü ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne ilişkin soruları yanıtladı.

Ali Taha Koç, dijital dönüşümün, dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirilen bütüncül dönüşümü hedeflediğini söyledi.

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak görevlerinin, yenilikçi teknolojilerin Türkiye’nin her yerinde yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu anlatan Koç, "Günümüzdeki en önemli yenilikçi teknoloji, yapay zeka. Dünyadaki en değerli 10 şirkete baktığımız zaman, hepsinin yenilikçi teknolojileri kullandığını ve yapay zekayı yoğun biçimde kullandığını görüyoruz. Bizim için Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'ni yazmak bir varoluş sebebi" dedi.

Beceri, altyapı, teknik veri

Stratejiyi üç odakta belirlediklerini ifade eden Koç, şunları söyledi:

"Birinci odağımız beceri, ikinci odağımız altyapı, üçüncü odağımız teknik veri. Şu an bir yapay zeka ile ilgili bir ortam hazırlamak istiyorsanız bu üç şeye ihtiyacınız var. Yapay zeka algoritmalarını yazabilecek iş gücüne ihtiyacınız var. Problemi çözmek için veriye ihtiyacınız var ve tabii bunları harmanlayabilecek bir işlem gücüne sahip olmanız gerekiyor. Türkiye’de bunu geliştirmek için neler yapabiliriz diye düşündük ve altı öncelik içinde 119 tane tedbir belirledik. Yapay zeka uzmanı sayısını artıracağız. Üniversitelerimizde lisans, lisans üstü programların sayısını artıracağız. 2025 yılı için 50 bin istihdam hedefi koyduk, 10 bin de lisans üstü mezunu yetiştireceğiz. Yapay zeka girişimlerinin, gayrisafi milli hasıla içindeki payının yüzde 5 seviyelerine ulaşmasını amaçlıyoruz."

"Veri alanları oluşturacağız"

Dünyanın en iyi yüz tanıma algoritmasını yapan şirketin, dünyanın en yüksek nüfusuna sahip ülkenin şirketi olduğunu hatırlatan Ali Taha Koç, "Bu şirket ülkesindeki bütün nüfusun görüntü kayıtlarını aldı. Kaliteli veri olmadan algoritma geliştirmeniz imkansız. Bizler de veri alanları oluşturacağız. Kamu verisini, mahremiyetini ayıklayarak, start-up girişimlerimize açacağız ve algoritma üretmelerini sağlayacağız. Türkiye AçıkVeri Platformu'nu vatandaşlarımızın ve start-up girişimlerinin kullanımına sunacağız. Genç nüfusumuzun dijital teknolojilere ilgisi çok fazla. Bizim için en büyük fırsat budur" sözlerini kullandı.

"Start-uplara bir işlemci ekosistemi sunacağız"

Koç, teknolojik altyapıya ulaşmanın bazen çok pahalı olabildiğini anlattı.

"Bu tip algoritmaların çalışabilmesi için çok yüksek işlem kapasitesine ihtiyacınız var. Kamu olarak bir işlemci ekosistemi oluşturacağız. Start-uplara bir işlemci ekosistemi sunacağız. Bu üç odağı geliştirerek yapay zeka alanında yeni unicornlar ve turcornlar çıkartacağız. Bizim dijital dönüşümü sağlayabilmemiz için yenilikçi teknolojileri kullanmamız lazım. Biz 10 sene sonra yapay zeka farkındalığını sağlayamazsak dijital dönüşümü sağlayamayacağız. Bu bir zorunluk tıpkı okuma yazma öğrenmek gibi bir sorumluluk."

Bakanlıktan temsilciler kendi stratejilerini anlatacak

Bu konuda kurumlara çok iş düştüğünü, her kurumun kendi spesifik eylem planlarını oluşturması gerektiğini vurgulayan Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, "Savunma Sanayi Eylem Planı, Tarımda Yapay Zeka Eylem Planı gibi… Her bakanlığımızın üst stratejik metne uyarak kendi stratejik eylem planlarını yapmalarını istiyoruz. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında kurduğumuz bir yürütme kurulumuz var. Her bakanlıktan temsilciler bu toplantılara katılıp kendi stratejilerini anlatacaklar ve yayınlayacaklar" bilgilerini verdi.

Dünya genelinde yapay zeka alanının çok dinamik olduğunu söyleyen Koç, "Önce genel bir yapay stratejisi çıkar, sonra ekonomi, turizm, tarım, sağlık gibi spesifik alanlarda ek yapay zeka stratejileri çıkar. Bizim oluşturmuş olduğumuz dönüşüm ekipleri farklı bakanlıkları gezerek verileri toplayacak, eksikleri görecek, fırsatları belirleyecek. Her bakanlıkta proje ekipleri kurup çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’de 200 yapay zeka start-up girişimi var. Yapay zeka girişimleri Amerika’da 20 bin, Çin’de 15-16 bin seviyelerinde. Çok hızlı yol almamız gerekiyor" dedi.